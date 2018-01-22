أحرز الهولندي ممفيس ديباي هدفا في الوقت القاتل ليمنح أولمبيك ليون الفوز 2-1 على ضيفه باريس سان جيرمان، الذي أنهى اللقاء بعشرة لاعبين، ليقلص الفارق مع متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى ثماني نقاط.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

بفوزه الثمين استعاد ليون المركز الثاني برصيد 48 نقطة، وألحق الخسارة الثانية بفريق العاصمة الذي توقف رصيده عند 56 نقطة، بعد الأولى التي كانت أمام مضيفه ستراسبورغ 1-2 في الثاني من كانون الأول الماضي.



وتقدّم ليون سريعاً إثر حصول مهاجمه نبيل فقير على ركلة حرة من خطأ ارتكبه ضده أدريان رابيو نفذها بنفسه ووضع الكرة في أسفل الزاوية اليسرى (2) مسجلاً أسرع هدف في مرمى فريق العاصمة منذ عام 2007.



والهدف هو الـ 16 لفقير في البطولة فتساوى في المركز الثاني مع مهاجم موناكو الكولومبي راداميل فالكو.



وأبى سان جيرمان أن يغادر الشوط الأول متخلفاً، وأدرك التعادل في الوقت بدل الضائع إثر عرضية من البرازيلي داني ألفيش إلى لايفين كورزاوا الذي تابعها بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى (45+3).



وفي الشوط الثاني، نقصت صفوف سان جيرمان بطرد ألفيش، أحد ركائز الدفاع المميزين، بالحمراء مباشرة لارتكابه خطأ عنيفاً ضد تانغوي ندومبيلي (57)، فاستثمر ليون النقص العددي، وسجل هدفاً ثانياً بواسطة البديل الهولندي ممفيس ديباي الذي تلقى كرة من نبيل فقير أنهاها في سقف الزاوية اليمنى (90+4).



وخاض فريق العاصمة الفرنسية المباراة في غياب نجمه البرازيلي نيمار المصاب في فخذه، قبل أن يخسر جهود مهاجمه الآخر كيليان مبابي في مطلع المباراة بسبب ارتطام عنيف بحارس ليون البرتغالي أنطوني لوبيس.