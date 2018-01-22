قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية, يوم الاثنين, أن عدد القتلى بسبب هجوم تركي على منطقة عفرين في شمال غرب سوريا بلغ 18 مدنيا وأصيب 23 آخرين بينهم نساء وأطفال.

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