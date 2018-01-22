قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الإثنين،: أن موسكو تعتبر محاولات بعض اللاعبين الخارجيين تقويض الجهود الروسية لتسوية الأزمة في سوريا غير بناءة.

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