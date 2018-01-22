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لافروف: يجب التحرر من التأثير غير البناء للاعبين الخارجيين لمصلحة التسوية في سورية
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الاخبار السياسية
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قال
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الإثنين،: أن موسكو تعتبر محاولات بعض
اللاعبين الخارجيين تقويض الجهود الروسية لتسوية الأزمة في سوريا غير بناءة.
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واوضح لافروف خلال لقائه رئيس وفد هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري: ان "موسكو
واثقة من أنه في مصلحة الشعب السوري وعملية التسوية في سوريا التحرر من التأثير غير
البناء للاعبين الخارجيين".
ويأتي ذلك بعد ان اعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف, يوم الاثنين, عن قلقه من
المبادرة الفرنسية التي دعت لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في
سوريا.
وكان وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان, قال يوم الأحد, أن مجلس الأمن الدولي
سيعقد مباحثات طارئة بشأن الوضع في سوريا يوم الاثنين, مضيفا أن "فرنسا ستدعو
لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية " وذلك في أعقاب توغل تركي في منطقة عفرين بشمال
سوريا.
واضاف لافروف "الهدف الرئيس لمؤتمر (سوتشي) هو توفير أكبر قدر ممكن من الدعم لعملية
جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة لكي تأتي المباحثات بين جميع السوريين بنتائج، التي
ينتظرها سكان سوريا".
واردف لافروف: "لقد كان الهدف أن تكون قائمة المدعوين إلى مؤتمر )سوتشي) بحيث تجمع
كافة أطراف المجتمع السوري، حكومة ومعارضة، تحت سقف واحد، وقد تم تحقيق هذا الهدف".
و من المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29-
30 كانون الثاني الجاري، وسط رفض جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة
التفاوض" وفصائل سورية مسلحة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير
صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن
ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.
سيريانيوز
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2018-01-22 17:46:12
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