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تيلرسون: نامل العمل مع تركيا على اقامة منطقة امنية في سورية لتلبية احتياجاتها المشروعة
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الاخبار السياسية
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قال
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون يوم الاثنين إن الولايات المتحدة تأمل في
العمل مع تركيا على إقامة منطقة أمنية في شمال غرب سوريا لتلبية احتياجاتها الأمنية
المشروعة.
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ونقلت وكالة رويترز عن تيلرسون قوله إن الولايات المتحدة قالت لتركيا "دعونا نرى إن
كان بوسعنا العمل معا لإقامة المنطقة الأمنية التي قد تحتاجونها... نحن في مناقشات
مع الأتراك وبعض القوات على الأرض أيضا عن كيفية تحقيق الاستقرار وتهدئة مخاوف
تركيا المشروعة بشأن أمنها".
وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم
السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.
وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة
واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي
سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا
الديمقراطية".
وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال
الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن
عمليات عسكرية في المنطقة.
سيريانيوز
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2018-01-22 17:50:13
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