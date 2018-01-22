الجيش التركي يعلن مقتل احد جنوده خلال العمليات العسكرية في عفرين الاخبار المحلية شارك

أعلن الجيش التركي، يوم الاثنين، مقتل أحد جنوده خلال عملياته العسكرية "غصن الزيتون" في عفرين شمالي سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا







ونقلت وسائل اعلام عن هيئة الأركان التركية في بيان لها إن "قوات تابعة لها، خاضت اشتباكات مع مسلحي (بي كا كا) و (ب ي د) و (ي ب ك) و(داعش)، جنوب شرق قرية غُل بابا، بولاية كليس جنوبي البلاد، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل جندي تركي"، دون التطرق إلى أي تفاصيل أخرى.



وجاء هذا الاعلان بالتزامن مع قوات سوريا الديمقراطية يوم الاثنين، أن عدد القتلى بسبب هجوم تركي على منطقة عفرين في شمال غرب سوريا بلغ 18 مدنيا وأصيب 23 آخرين بينهم نساء وأطفال.



وتؤكد أنقرة أنها تدير عمليتها بالاتساق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب، وحق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.



وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.



وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".



وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.







سريانيوز

2018-01-22 19:44:21 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق