أعلن كل من العراق ومصر، يوم الاثنين، انه تلقى دعوة من روسيا للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المرتقب في سوتشي أواخر الشهر الجاري

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وقال مكتب وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري في بيان ان "السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف نقل خلال لقائه الجعفري دعوة وزير خارجية بلاده سيرغي لافروف العراق للمشاركة في المؤتمر المزمع عقده يومي الـ 29 و30 من الشهر الجاري في مدينة سوتشي".

وأشار البيان إلى أن "الجانبين بحثا أيضا العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين."

وكان مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا الكسندر لافرنتييف أعلن أول أمس أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا اتفقت على قوائم المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري.

وكان العراق طلب من روسيا بتاريخ 11 كانون الثاني الحالي، دعوته للمشاركة في سوتشي، باعتبار الأوضاع في الجارة سوريا، لها تأثير مباشر على الوضع الداخلي في العراق.

وبدوره، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن مصر تسلمت دعوة رسمية من روسيا لحضور مؤتمر الحوار الوطني السوري المقرر في مدينة سوتشي الأسبوع المقبل.

وشدد أبو زيد في بيان على ثبات الموقف المصري الداعم للحل السياسي للأزمة في سورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ويلبي طموحات الشعب السوري.

وكشف ديبلوماسي روسي قبل أيام، ان موسكو تعتزم دعوة أعضاء مجلس الأمن الدائمين للمشاركة في مؤتمر سوتشي بصفة مراقبين.

و من المقرر, أن يعقد مؤتمر "الحوار الوطني السوري" في منتجع سوتشي بروسيا يومي 29- 30 كانون الثاني الجاري، وسط رفض جهات معارضة سورية منها "الائتلاف الوطني"، و هيئة التفاوض" وفصائل سورية مسلحة المشاركة في المؤتمر، معتبرة أن روسيا تحاول تمرير صفقات تخالف قرارات المجتمع الدولي من خلال المؤتمر, في حين أعرب النظام السوري عن ترحيبه بعقد المؤتمر، وموافقته على المشاركة فيه.

سيريانيوز