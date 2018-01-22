سقط قتلى وجرحى، يوم الاثنين، جراء سقوط قذائف في باب توما بدمشق، تزامناً مع استهداف عدة مناطق بالعاصمة بالقذائف دون تسجيل اصابات.

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وقالت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي متخصصة بمتابعة اخبار القذائف ان 10 أشخاص قتلوا واصيب اخرون اثر سقوط قذائف على باب توما بدمشق.

ومن جانبها نقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في محافظة شرطة دمشق، لم تسمه، قوله ان "5 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 8 آخرين، جراء سقوط قذائف على حي باب توما ".

ولفت المصدر الى ان الاصابات بعضها خطير، مايجعل حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وتابعت الصفحات المتخصصة بمتابعة أخبار القذائف، ان عدة قذائف سقطت في شارع الأمين والشاغور بمدينة دمشق.

واضافت الصفحات ان قذائف أخرى سقطت في ضاحية الأسد السكنية بريف دمشق، دون ان تؤدي لاصابات.

وكان شخص لقي حتفه واصيب اخرون يوم السبت بسقوط قذائف على عش الورور بدمشق.

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .

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