الذهب يواصل ارتفاعه ويبلغ 17600 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

واصل سعر الذهب ارتفاعه، يوم الاثنين، وبلغ غرام الـ21 قيراط سعر 17600 ليرة سورية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية للذهب وصناعة المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17600 ليرة للمبيع، وبـ17500 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ15085 ليرة للمبيع، وبـ14985 ليرة للشراء. وكان غرام الذهب بلغ يوم السبت سعر 17400 ليرة سورية. سيريانيوز

2018-01-22 09:27:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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