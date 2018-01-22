قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، يوم الاثنين، إن هناك اتفاقا بين تركيا وروسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية في عفرين.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن اردوغان قوله "هناك اتفاقا بين روسيا وتركيا حول العملية العسكرية التي تستهدف مقاتلين أكرادا مدعومين من الولايات المتحدة في منطقة عفرين بسوريا، وأنقرة لن تتراجع عن العملية".

وكان المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف، قال ان روسيا تتواصل مع تركيا حول العملية العسكرية في عفرين شمال سوريا، رافضا التعليق عما إذا كانت موسكو على علم مسبق بالعملية.

واضاف اردوغان ان "تركيا ستسيطر على عفرين مثلما سيطرت على جرابلس والراعي والباب في سوريا وسيتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم."

وكانت تركيا نفذت عملية في مناطق جرابلس والراعي والباب شمال سوريا باسم "درع الفرات" وأعلنت نهايتها في آذار 2017، وطردت اثرها تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) من تلك المناطق.

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد هجوماً برياً.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا ,ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

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