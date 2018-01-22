أعلنت الشركة السورية للاتصالات، يوم الاثنين، انتهاء أعمال اصلاح الكابل البحري الذي يربط بين طرطوس والاسكندرية، وعودته للعمل ما سينعكس إيجابا على جودة الانترنت في سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وذكرت السورية للاتصالات في بيان لها أن "أعمال الإصلاح تأخرت عن موعدها المحدد بسبب الأحوال الجوية السائدة خلال الأيام الماضية".

وكانت الشركة السورية للاتصالات قد اعلنت الأسبوع الماضي عن وصول "سفينة متخصصة" بصيانة الكبل البحري المغذّي لسوريا بخدمة الإنترنت، والذي تعطّل قبل نحو شهر.

وتابعت الشركة انها قامت بتعويض السعات الدولية للإنترنت المارة عبر الكابل الدولي الذي يربط بين قبرص ومارسيليا.

وكانت الشركة اعتذرت من المشتركين يوم الخميس الماضي، عن انخفاض جودة الانترنت بشدة في سوريا، بسبب انقطاع أحد الكوابل البحرية الدولية بين جزيرة قبرص ومرسيليا والذي يحمل عددا من الدارات الالكترونية التي تؤمن النفاذ إلى الانترنت في سوريا.

ولفتت الشركة إلى أن "انقطاع الكابلات البحرية ظاهرة عامة تحدث في جميع الدول في حين يتم تعويض السعات المفقودة عبر مسارات أخرى".

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سابقا مؤسسة الاتصالات.