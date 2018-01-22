قال الكرملين، يوم الاثنين، ان موسكو على اتصال بأنقرة، فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تنفذها أنقرة ضد "وحدات حماية الشعب الكردية" في منطقة عفرين بشمال سوريا.

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ونقلت وكالة (رويترز) عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان "المسؤولين الروس على اتصال بالقيادة التركية فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي تنفذها أنقرة في شمال سوريا".

ورفض بيسكوف التعليق عما إذا كانت موسكو على علم مسبق بالعملية. وذكر أن "روسيا ما زالت تؤمن بأهمية سلامة أراضي سوريا".

وكانت الخارجية الروسية اعتبرت يوم الأحد، أن الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة من قبل واشنطن في سوريا هي سبب "غضب تركيا".

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها اليوم الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا ,ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

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