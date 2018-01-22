نفت "قوات سوريا الديمقراطية"، اتهامات تركية بقصف بلدة ريحاني الحدودية التركية، محملة الجيش التركي مسؤولية ذلك القصف.

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وقالت القيادة العامة للقوات في بيان يوم الأحد ان "جيش الاحتلال التركي يضرب منطقة ريحانلي (الريحانية) في هطاي لتبرير المجازر المستمرة ويتهم قواتنا بالوقوف وراء ذلك".

وتابع البيان "نجدد التأكيد أنه لا علاقة لنا بقصف المدنيين، ولا نستهدف مناطق تقع خارج حدودنا".

وكانت السلطات التركية أعلنت يوم الأحد، مقتل مدني سوري وإصابة 46 آخرين بينهم 16 سوريا، بقذائف تساقطت على مدينة ريحانلي، أطلقتها الوحدات الكردية من عفرين.

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

سيريانيوز