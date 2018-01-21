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لافروف: الاجراءات الاحادية الجانب لواشنطن في سوريا سبب الغضب التركي
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الاخبار السياسية
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أعلن
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاحد، أن الإجراءات الأحادية الجانب
المتخذة من قبل واشنطن في سوريا هي سبب "غضب تركيا".
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اضـغـط هـنا
واوضح لافروف خلال مقابلة مع صحيفة "كومرسانت"، انه "يسأل العديد من خبراء السياسة،
لماذا نحن قلقون (في ما يتعلق بالإخلال المحتمل بالاتفاق على البرنامج النووي
الإيراني بسبب الموقف الأمريكي)".
وأضاف لافروف "يقولون كلما كان الأمر أسوأ فسيكون هذا أفضل، بمعنى، فلندع للولايات
المتحدة إثبات عدم قدرتها على الوفاء بالمعاهدات التي توقّع عليها، ودورها المدمر
في عمليات السلام، سواء كان ذلك في إيران، أو سوريا، حيث يجري الآن اتخاذ إجراءات
أحادية الجانب أدت إلى غضب تركيا الشديد".
وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم
السبت بغارات جوية، تبعها اليوم الهجوم البري.
وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة
واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي
سوريا ,ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".
وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال
الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن
عمليات عسكرية في المنطقة.
وتبرر تركيا عمليتها العسكرية بحماية حدودها ومنع انشاء ممر أو تشكيل جيش إرهابي
شمال سوريا، حيث تصنف تركيا "وحدات حماية الشعب الكردية" التي تدعمه الولايات
المتحدة كتنظيم إرهابي لصلاتهم بـ"حزب العمال الكردستاني" الذي تعتبره انقرة
إرهابياً.
سيريانيوز
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2018-01-21 18:37:09
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