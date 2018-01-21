أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، يوم الاحد، أن الإجراءات الأحادية الجانب المتخذة من قبل واشنطن في سوريا هي سبب "غضب تركيا".

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