برشلونة يسحق ريال بيتيس على ملعبه بخماسية نظيفة ويبتعد بصدارة الليغا اخبار الرياضة شارك

قاد ميسي وسواريز برشلونة للفوز بخماسية بيضاء أمام مضيفه ريال بيتيس على أرضية ميدان بينيتو فيامارين، الاحد ضمن الجولة 20 من الليجا الإسبانية.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وبهذا الفوز عزز برشلونة مركزه في صدارة الليغا برصيد 54 نقطة، على بعد 11 نقطة عن الثاني أتلتيكو مدريد. بينما تجمد رصيد ريال بيتيس عند 27 نقطة في المركز العاشر.



وسجل أهداف برشلونة كل من الكرواتي إيفان راكيتيتش ( 59)، والأرجنتيني ليونيل ميسي ( 64، 80)، والأوروغواياني لويس سواريز ( 69، 89). سيريانيوز 2018-01-21 19:51:46 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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