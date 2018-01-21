عزز نابولي الساعي إلى لقبه الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1990، موقعه في الصدارة بفوزه الصعب على مضيفه أتالانتا 1-0 الأحد في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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ويدين نابولي بفوزه السابع عشر هذا الموسم والرابع على التوالي إلى مهاجمه الدولي البلجيكي درايس مرتنز الذي فك صيامه عن التهديف بعد 910 دقائق وسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 65.



وهو الهدف الحادي عشر لمرتنز هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الخامس على لائحة الهدافين.



ورفع نابولي رصيده إلى 54 نقطة وابتعد مؤقتاً بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة الذي يستضيف جنوى غداً الإثنين في ختام المرحلة.



وصعد لاتسيو مؤقتاً إلى المركز الثالث بفوزه الساحق على ضيفه كييفو 5-1. وسجل الإسباني لويس ألبرتو (23) والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش (32 و68) والبرازيلي ميشال باستوس (83) والبرتغالي لويس ناني (86) أهداف الفائز، في حين سجل مانويل بوتشاريلي هدف كييفو الوحيد في الدقيقة 25.



وفرض المهاجم المخضرم الدولي السابق فابيو كوالياريلا نفسه نجماً لمباراة فريقه سمبدوريا في مواجهة فيورنتينا بستجيله الأهداف الثلاثة في الدقائق 30 و60 و68، في حين سجل كارلوس سانشيز هدف فيورنتينا الوحيد (80).



وسقط هيلاس فيرونا سقوطاً كبيراً على ملعبه أمام كروتوني بثلاثية، وتغلب بولونيا على بينيفينتو بثلاثية أيضاً، فيما تعادل ساسوولو مع تورينو 1-1، وتعادل بالنتيجة ذاتها أودينيزي مع سبال 1-1.