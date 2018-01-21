بلغ الاسباني رافاييل نادال المصنف أول الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع والعشرين 6-3 و6-7 (4-7) و6-3 و6-3 في ملبورن.

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ويلتقي نادال، وصيف بطل العام الماضي وحامل اللقب في 2009، في الدور المقبل مع الكرواتي مارين سيليتش السادس والذي تغلب على الإسباني الآخر بابلو كارينيو 6-7 (2-7) و6-3 و7-6 (7-صفر) و7-6 (7-3).



واحتاج نادال إلى 3 ساعات و51 دقيقة للتخلص من عقبة الأرجنتيني وتحقيق فوزه الرابع عليه في أربع مواجهات بينهما. وعلى الرغم من بدايته القوية وكسبه المجموعة الأولى بسهولة 6-3، عانى الإسباني الأمرين أغلب فترات المباراة حيث اضطر إلى إنقاذ 15 كرة كان سيخسر على إثرها ارساله.



ودفع نادال ثمن عدم نجاحه في كسب النقاط الحاسمة في المجموعة الثانية التي خسر ارساله فيها 3 مرات وخسرها بعد الاحتكام إلى الشوط الفاصل.



وهي المرة العاشرة التي يبلغ فيها نادال الدور ربع النهائي للبطولة الاسترالية.



ويتفوق نادال على سيليتش في 6 مباريات جمعت بينهما حيث فاز عليه 5 مرات متتالية بينها فوزان العام الماضي (نصف نهائي دورتي شنغهاي للماسترز واكابولكو المكسيكية) مقابل خسارة واحدة كانت في المواجهة الأولى بينهما في نصف نهائي دورة بكين عام 2009.



وهي المرة الثانية التي سيلتقي فيها نادال وسيليتس في ملبورن بعد الأولى في ثمن النهائي عام 2011 عندما فاز الماتادور 6-2 و6-4 و6-3.