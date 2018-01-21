قالت الشركة السورية للاتصالات، يوم الأحد، أن خدمة الانترنت لن تتوقف يومي الأحد والاثنين، إلا أن النفاذ الى الشبكة لن يكون متاحاً ضمن فترة محددة.

وأوضحت الشركة على موقعها الالكتروني " تأكيدا على منشور سابق بخصوص إجراء بعض التعديلات على التجهيزات الشبكية، نشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا نقلا عن الشركة السورية للاتصالات تفيد بأنه سيتم إجراء بعض التعديلات على التجهيزات الشبكية يومي الأحد والاثنين بتاريخ 21و22-1-2018 من الساعة العاشرة ليلا وحتى السابعة صباحا".

وتابعت "سيتم إجراء بعض التعديلات على التجهيزات الشبكية في هذا التاريخ، لكن لن تتوقف الخدمة، وإنما لا يمكن للمشتركين الراغبين بتسجيل دخولهم إلى الشبكة خلال الوقت المذكور من النفاذ إليها، في حين لن تتأثر الخدمة للمشتركين المسجلين على الشبكة قبل التوقيت المذكور ".

وأشارت الشركة إلى أن "التحديثات والتعديلات ضرورية لاستمرار وتحسين الخدمة ".

وسبق أن كشفت الشركة السورية للاتصالات عن اتخاذ خطوات وإجراءات لتحسين جودة الانترنت والاتصالات الأرضية و الخليوية في المحافظات, تتضمن تأهيل الشبكة وتوسيعها بشكل يلبي حاجة المستهلكين وفق الإمكانات المتاحة.

وكانت خدمة الانترنت في سوريا شهدت يوم الخميس الماضي، انقطاعات في بعض المناطق وبطئ شديد في عموم المناطق، جراء أعطال في بعض الكبلات البحرية.

وتعاني شبكة الانترنت في عموم البلاد، بطء شديد، يعود السبب إلى زيادة عدد المشتركين بشكل كبير، بحسب ما ذكرته سابقا مؤسسة الاتصالات.

سيريانيوز