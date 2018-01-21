لقي, يوم الأحد, شخص حتفه وأصيب 32 آخرون جراء قذائف أطلقت من الأراضي السورية وسقطت على بلدة ريحانلي الحدودية التركية .

ونقلت قناة تلفزيون (إن.تي.في) التركية, عن رئيس بلدية ريحانلي الحدودية التركية قوله أن " قذائف أطلقت عبر الحدود من سوريا أصاب البلدة مما أدى إلى مقتل سوري وإصابة 32 شخصا".

من ناحيته, قال بكير بوزداج نائب رئيس الوزراء التركي للصحفيين أيضا في اسطنبول أن ريحانلي أصيبت بقذائف أطلقت عبر الحدود مصدرها سوريا.

من جهة أخرى, أعلنت حماية الشعب الكردية عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين والأكراد جراء القصف الذي تشنه المقاتلات التركية على عفرين .

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.