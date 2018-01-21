استغل بايرن ميونيخ خسارة وتعادل منافسيه لايبزيغ وبوروسيا دورتموند توالياً ليبتعد بفارق 16 نقطة بفوزه على فيردر بريمن 4-2 الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني.

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وسجل كل من توماس مولر والبولندي روبرت ليفاندوفسكي ثنائية للفريق البافاري الذي رفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة عن باير ليفركوزن الذي صعد السبت إلى المركز الثاني.



وتقدم فيردر بريمن أحد فرق ذيل الترتيب بشكل مفاجىء بواسطة لاعب وسطه جيروم غوندورف مسجلاً أول هدف له مع ناديه بتمريرة بينية رائعة من ماكس كروزه بين ساقي حارس بايرن ميونيخ زفن أولريش (25).



لكنّ بايرن ميونيخ عادل قبل نهاية الشوط الأول بأربع دقائق بواسطة توماس مولر الذي سيطر على كرة أمامية من جيروم بواتنغ قبل أن يسددها داخل الشباك.



ثم منح ليفاندوفسكي التقدم لبايرن ميونيخ بكرة رأسية (63)، لكنّ بريمن أدرك التعادل عندما سجل مدافع بايرن ميونيخ نيكلاس شوله خطأ في مرمى فريقه (74).



وسرعان ما منح ليفاندوفسكي التقدم مجدداً للعملاق البافاري بكرة رأسية إثر تمريرة من الكولومبي المتألق خاميس رودريغيز أيضاً (77) رافعاً رصيده إلى 23 هدفاً في 27 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم.



وعزز ليفاندوفسكي صدارته لترتيب الهدافين في الدوري المحلي مع 17 هدفاً مقابل 13 لمنافسه المباشر الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ مهاجم بوروسيا دورتموند والمرجح انتقاله إلى أرسنال الإنكليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية في حال توصل الفريقين إلى اتفاق على قيمة الصفقة حيث يطالب الفريق الألماني بمبلغ 60 مليون يورو للتخلي عن هدّافه.



ثم حسم مولر النتيجة نهائياً في مصلحة فريقه مستغلاً تمريرة رائعة أخرى من رودريغيز (84). والهدف يحمل الرقم 100 لمولر في البوندسليغا.



وواصل بايرن ميونيخ عروضه الرائعة بقيادة مدربه الجديد القديم يوب هاينكيس حيث فاز في 17 مباراة من أصل 18 خاضها بإشرافه منذ استلام تدريبه خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي في تشرين الأول الماضي.