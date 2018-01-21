دعت الولايات المتحدة الأمريكية الاحد تركيا إلى ضبط النفس خلال عملياتها العسكرية في عفرين السورية لتجنب حدوث خسائر في صفوف المدنيين.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيثر نويرت, في بيان لها، إن "وزير الخارجية ريكس تيلرسون ناقش العمليات العسكرية التي تقودها أنقرة في عفرين مع وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو والروسي سيرغي لافروف", مضيفة أن "واشنطن تدعو تركيا شريك حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى ضبط النفس خلال العمليات العسكرية في عفرين، والإبقاء على عملياتها في نطاق محدود ودقيق لتفادي وقوع ضحايا من السكان".

وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها الشديد إزاء الأوضاع في شمال غرب سوريا خاصة موقف المدنيين الأبرياء الذين يواجهون تصعيد القتال.

وأكد البيان أن "واشنطن تعترف بحق أنقرة في القيام بأنشطة تضمن أمنها، إلا أنها تدعوها للتركيز على مواجهة تنظيم داعش الإرهابي".

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.