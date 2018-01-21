أكد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري يوم الاحد, على ضرورة عدم المساس بوحدة الاراضي واستقلال وسيادة سوريا.

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وقال باقري, في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس اركان الجيش التركي الفريق خلوصي آكار, إنه “يجب عدم المساس بوحدة الاراضي واستقلال وسيادة سوريا ويتوجب على تركيا ان تعلن بأنها لا اطماع لها في الارض السورية”.

واضاف باقري ان “مثل هذه الاجراءات لا ينبغي ايضا ان تستغل من قبل اعداء الشعب السوري واعداء العالم الاسلامي وخاصة لا ينبغي ان تستغل اميركا وحلفاؤها هذه الظروف لمآربها الطامعة في سوريا”.

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وشدد باقري على ان "هذه الاجراءات العسكرية لا ينبغي ان تمس بالمفاوضات السياسية الثلاثية ومفاوضات استانا التي حققت نجاحات لغاية الان"، لافتا الى ان "المشكلة والقضية الخطيرة الاخرى هي الحيلولة دون الاضرار المحتملة التي قد تلحق باهالي القرى والمدن السورية في منطقة العمليات وهو ما ينبغي الالتفات اليه".

وتعتبر تركيا وايران وروسيا الدول الضامنة في محادثات استانا التي عقد منها الى الان 8 جولات تمخض عنها اقامة 4 مناطق لخفض التصعيد في المنطقة الجنوبية والغوطة الشرقية وريف حمص الشرقي وادلب.

بدوره, قدم رئيس اركان الجيش التركي توضيحات حول عمليات الجيش التركي في الحدود الشمالية السورية ومنطقة عفرين.

واعتبر آكار ان “السبب الرئيسي في بدء عمليات القصف واطلاق قذائف المدفعية في منطقة عفرين هو انه يعود الى تجمع الجماعات الارهابية في هذه المنطقة ومواجهة التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات ضد القرى والمدن الحدودية التركية”، مضيفا ان "هذه الهجمات تاتي في اطار حق الدفاع المشروع من قبل الجيش التركي".

وطمأن رئيس اركان الجيش التركي ان “بلاده تولي الاحترام لوحدة الاراضي السورية وما زالت ملتزمة بالمفاوضات الثلاثية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية وروسيا”.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.