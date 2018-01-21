امطر ريال مدريد شباك ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا بسبعة اهداف مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو، الأحد في المرحلة العشرين من مسابقة الدوري الإسباني.

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وسجّل أهداف ريال مدريد كل من ناتشو فرنانديز في الدقيقتين 32 و88، وجاريث بيل في الدقيقتين 42 و58، ولوكا مودريتش في الدقيقة 68، وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 78 و84، فيما سجل أدريان لوبيز هدف الديبور الوحيد في الدقيقة 23.



وبهذا الفوز، عاد النادي الملكي الى درب الانتصارات مجددًا في الليجا، بعدما فشل في تحقيق الفوز خلال آخر 3 جولات، حيث خسر أمام برشلونة (3-0) وفياريال (1-0)، وتعادل أمام سيلتا فيجو (2-2).



وارتفع رصيد الفريق الملكي بهذا الفوز الكبير للنقطة 35، ليصعد للمركز الرابع وله مباراة مؤجلة أمام ليجانيس، بينما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند النقطة 16 في المركز الـ 18.