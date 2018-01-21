توتنهام يفشل بالفوز ويسقط بفخ التعادل أمام ساوثهامبتون بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

نجح ساوثهامبتون في إيجاد الحلول لقوة توتنهام الهجومية الضاربة وتعادل معه 1-1 في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وتقدم ساوثهامبتون أولاً بهدف الكولومبي دافينسون سانشيز (15 بالخطأ في مرمى فريقه) قبل أن يرد متصدر لائحة هدافي الدوري الممتاز هاري كين (18).



وحرم ساوثهامبتون ضيفه توتنهام من الضغط على ليفربول عندما تعادل معه، ليبقى رفاق المهاجم المصري محمد صلاح وحدهم في المركز الرابع.



ورفع توتنهام رصيده إلى 45 نقطة في المركز الخامس متخلفاً عن ليفربول الرابع بفارق نقطتين قبل مباراة الأخير أمام سوانسي الإثنين، ومتقدماً على أرسنال السادس بفارق ثلاث نقاط، بينما صار رصيد ساوثهامبتون 22 نقطة في المركز الثامن عشر.



وهذا التعادل الثاني لتوتنهام في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبطولة.



وعزز كين بهذا الهدف صدارته لترتيب هدافي المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا، متفوقا بفارق ثلاثة أهداف على أقرب ملاحقيه النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.



وقد يحسم فشل توتنهام في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، موسم نجمه هاري كين المطلوب بشدة في ريال مدريد الإسباني. سيريانيوز 2018-01-21 16:32:59 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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