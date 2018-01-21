استعاد موناكو طعم الانتصارات في الدوري الفرنسي لكرة القدم بتغلبه 3-1 على ميتز الأحد، ضمن منافسات المرحلة الـ22 من الدوري.

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وسجل أهداف موناكو، خورخي مورايس، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ورشيد غزال، في الدقيقة 67، وروني لوبيز، في الدقيقة 81.



وأحرز هدف ميتز الوحيد، إبراهيم انياني، في الدقيقة 72، واضطر الفريق لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 50، بعد طرد إيجي كاواشيما.



وكان موناكو قد تعادل في مباراتين، قبل أن يحقق الفوز، وهو الرابع عشر للفريق هذا الموسم، مقابل الخسارة في ثلاث مباريات، والتعادل في خمس.



وتعد هذه الخسارة هي الـ15 لميتز، هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات، والتعادل في ثلاث.



واحتل موناكو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري بـرصيد 46 نقطة، فيما يتذيل ميتز المسابقة، بـ15 نقطة فقط.