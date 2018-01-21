قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان يوم الأحد إن مجلس الأمن الدولي سيعقد مباحثات بشأن الوضع في سوريا يوم الاثنين.

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وأضاف لو دريان على حسابه على تويتر أن "فرنسا ستدعو لتسهيل عمليات الإغاثة الإنسانية".

كان لو دريان قال في وقت سابق يوم الاثنين إن فرنسا دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن سوريا في أعقاب توغل تركي في منطقة عفرين بشمال سوريا.

وكانت تركيا قد بدأت بعملية عسكرية أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في عفرين يوم السبت بغارات جوية، تبعها يوم الأحد الهجوم البري.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا , ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

واشار لو دريان الى أن فرنسا تدين قصف الحكومة السورية العشوائي لمحافظة إدلب وتطالب بالسماح فورا بدخول المساعدات الإنسانية إلى الغوطة الشرقية حيث يعيش 400 ألف مدني في وضع خطير.

وتشن القوات النظامية هجوما عسكريا متزامنا من ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، حيث سيطرت على مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي بريف ادلب.