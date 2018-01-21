أكدت وزارة الخارجية المصرية، يوم الأحد، ان القاهرة ترفض العملية العسكرية التركية في عفرين شمال سوريا، وتعتبرها "انتهاكاً جديداً" للسيادة السورية.

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وقالت الخارجية المصرية في بيان "أعربت جمهورية مصر العربية عن رفضها للعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات التركية ضد مدينة عفرين في شمال غرب سوريا، باعتبارها تمثل انتهاكا جديدا للسيادة السورية، وتقوض جهود الحلول السياسية القائمة وجهود مكافحة الإرهاب في سوريا".

وأكد البيان، على موقف مصر الثابت "الرافض للحلول العسكرية، لما تؤدي إليه من زيادة معاناة الشعب السوري الشقيق".

وكانت تركيا أعلنت يوم السبت على لسان رئيسها رجب طيب أردوغان ، أن "عملية بلاده العسكرية ضد القوات الكردية في عفرين بدأت فعلياً على الأرض، وستشمل منبج أيضاً".

وادانت سوريا ماوصفته بالـ"عدوان" التركي على عفرين، مؤكدة انها لم تتلق بلاغاً من تركيا حول العملية.

وطالبت الخارجية المصرية في بيانها "بانخراط جميع أطياف الشعب السوري في مفاوضات جادة في إطار عملية سياسية تتسم بالشمولية والموضوعية دون إقصاء لأي طرف، مع ضرورة الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية".

ومن المقرر أن تنطلق الأسبوع الجاري جولة مفاوضات دعا اليها المبعوث الاممي الى سوريا ستافان دي ميستورا يومي 25 و26 الجاري في فيينا النمساوية، كما تستضف سوتشي الروسية مؤتمراً للحوار الوطني السوري يومي 29 و30 كانون الثاني الحالي.

سيريانيوز