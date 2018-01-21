دعت فرنسا، يوم الأحد، الى جلسة طارئة في مجلس الأمن، اثر عملية عسكرية تركية شمال سوريا.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عبر حسابه على "تويتر"، ان "فرنسا تطالب باجتماع عاجل لمجلس الأمن (من أجل الوضع في) الغوطة وإدلب وعفرين".

وأضاف لو دريان أنه تحدث مع نظيره التركي صباح الأحد.

وبدأت تركيا قبل يومين، عملية عسكرية في عفرين، باسم "غصن الزيتون"، حيث تنفذ قصفاً مدفعياً وغارات جوية على مواقع تابعة لقوات كردية، واخرى تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على حد قولها، في وقت قالت فيه مصادر كردية ان القصف التركي ادى لسقوط ضحايا.

كما تشهد ادلب والغوطة الشرقية عمليات عسكرية عنيفة، بين الجيش النظامي وفصائل المعارضة، انتهت بسيطرة النظامي على مطار ابو الضهور العسكري في ريف ادلب.

سيريانيوز