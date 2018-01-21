قال الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، ان العملية العسكرية التركية في عفرين، استمرار للنهج التركي المبني على دعم التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها.

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ونقلت وكالة (سانا) عن الأسد قوله خلال استقبال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كمال خرازي، ان " لعدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين السورية لا يمكن فصله عن السياسة التي انتهجها النظام التركي منذ اليوم الأول للأزمة في سوريا، والتي بنيت أساسا على دعم الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على اختلاف تسمياتها".

وادانت سوريا عملية تركيا العسكرية في عفرين، ووصفتها بالاعتداء على السيادة، مؤكدة عدم ابلاغها من قبل انقرة عن العملية هناك.

وبدأت تركيا قبل يومين، عملية عسكرية في عفرين، باسم "غصن الزيتون"، حيث تنفذ قصفاً مدفعياً وغارات جوية على مواقع تابعة لقوات كردية، واخرى تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) على حد قولها، في وقت قالت فيه مصادر كردية ان القصف التركي ادى لسقوط ضحايا.

ويتهم النظام السوري تركيا بدعم تنظيمات ارهابية، وانتهاك السيادة السورية عبر قصف اراض سورية، ودعم فصائل معارضة مسلحة لبسط سيطرتها على عدة مناطق في الشمال.

وأشار الرئيس الأسد إلى أن "الدعم الإيراني لسوريا في كل المجالات وخصوصا في مكافحة الإرهاب ساهم في النجاحات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهابيين".

وتعتبر ايران من ابرز داعمي النظام السوري عسكريا، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي له, في حين تواجه اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.

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