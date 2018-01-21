لقي جنديان أمريكيان مصرعهما، اثر تحطم مروحية هليكوبتر من طراز "أباتشي" خلال مهمة تدريبية جنوبي كاليفورنيا.

ونقلت وكالة (رويترز) البريطانية, عن اللفتانت كولونيل جاسون براون المتحدث باسم الجيش ,قوله في بيان أن تحقيقا يجري في سبب تحطم الطائرة صباح السبت، في مركز التدريب الوطني في فورت إروين في جنوب كاليفورنيا.

من جهته, قال متحدث آخر باسم الجيش أن "الطيار ومساعده قُتلا" موضحا أنه لم يتم إبلاغ أسرتيهما بعد.

من ناحيتها, قالت جراندي جيل المتحدثة باسم الجيش في فورت كارسون أن "قاعدة الطاقم والطائرة كانت في فورت كارسون في ولاية كولورادو، وكانت الطائرة في عملية تدريب روتينية في القاعدة الواقعة في صحراء موجافي."

وكانت اليابان أعلنت في تشرين الثاني الماضي عام 2017 عن سقوط طائرة عسكرية تابعة للبحرية الأمريكية على متنها 11 شخص في المياه اليابانية أثناء توجهها إلى حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغن.

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