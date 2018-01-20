syria-news.com
syria-news.comi
الصفحة الرئيسية
من نحن
اسرة الموقع
أكثر المواضيع قراءة
الإعلان في سيريانيوز
الإتصال بنا
تشلسي حامل اللقب يمطر شباك برايتون برباعية بيضاء بالدوري الانكليزي
اخبار الرياضة

دك تشيلسي شباك مستضيفه برايتون 4-0 السبت في المرحلة 24 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم .


 

 

لتصفح أفضل  لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة

اضـغـط هـنا

 

وأصبح رصيد البلوز 50 نقطة في المركز الثالث مقابل توقف رصيد برايتون عند النقطة 23 في المركز السادس عشر.

وسجل لتشيلسي البلجيكي أيدين هازراد ثنائية 3و 77، البرازيلي ويليان 6، والنيجيري فيكتور موزيس 89.

سيريانيوز

2018-01-20 14:27:44
شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:



شارك بالتعليق