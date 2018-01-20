تشلسي حامل اللقب يمطر شباك برايتون برباعية بيضاء بالدوري الانكليزي اخبار الرياضة شارك

دك تشيلسي شباك مستضيفه برايتون 4-0 السبت في المرحلة 24 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم .

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأصبح رصيد البلوز 50 نقطة في المركز الثالث مقابل توقف رصيد برايتون عند النقطة 23 في المركز السادس عشر.



وسجل لتشيلسي البلجيكي أيدين هازراد ثنائية 3و 77، البرازيلي ويليان 6، والنيجيري فيكتور موزيس 89. سيريانيوز 2018-01-20 14:27:44 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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