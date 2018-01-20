حقق مانشستر يونايتد المطلوب بفوزه بصعوبة على مضيفه بيرنلي 1-صفر، فيما سحق الارسنال ضيفه كرسيتال بالاس 4-0، السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

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وسجل الفرنسي أنطوني مارسيال (54) هدف يونايتد رافعاً رصيد فريقه إلى 53 نقطة، مقلصاً الفارق إلى 9 نقاط فقط مع مانشستر سيتي المتصدر الذي يستضيف نيوكاسل .



واكتسح أرسنال ضيفه كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف سجلها جميعها في الدقائق الأولى بغياب مهاجمه التشيلي أليكسيس سانشيز.



وسجل لأرسنال الاسباني ناتشو مونريال (6) والنيجيري أليكس ايوبي (10) والفرنسيان لوران كوسييلني (13) وألكسندر لاكازيت (22)، قبل أن يقلص بالاس الفارق عبر الصربي لوكا ميليفويفيتش (77).



وأبقى مدرب أرسنال الفرنسي أرسين فينغر مهاجمه سانشيز خارج تشكيلة فريقه للمباراة الثانية على التوالي مع اقتراب انتقاله إلى مانشستر يونايتد الذي قد يحصل في صفقة تبادلية مع لاعب الأخير الأرميني هنريك مخيتاريان.



وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في نهاية حزيران المقبل، وهو رفض تجديده.



وفاز ستوك سيتي على ضيفه هادرسفيلد بهدفين للويلزي جو آلن (53) والسنغالي ديوف (69)، وليستر سيتي على ضيفه واتفورد بهدفين لجيمي فاردي (39 من ركلة جزاء) والجزائري رياض محرز (90).



وتعادل إيفرتون مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بهدف للسنغالي عمر نياسي (70) مقابل هدف لجاي رودريغيز (7)، ووست هام يونايتد مع ضيفه بورنموث بهدف للمكسيكي خافيير هرنانديز (73) مقابل هدف للاسكتلندي راين فرايزر (71).



وتستكمل المرحلة الأحد بلقاء ساوثمبتون مع توتنهام والاثنين ليفربول مع مضيفه سوانسي.