واصل كولن، متذيل الترتيب، صحوته في الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما حقق ثالث انتصاراته، هذا الموسم، للجولة الثالثة تواليًا، وهذه المرة على حساب مضيفه هامبورج، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ19.

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وعلى ملعب "فولكسبارك شتاديون"، تقدم الضيوف مع انتصاف الشوط الأول، عن طريق زيمون تيرود (27)، ثم ضاعف زميله ماتياس ليمان النتيجة، في الشوط الثاني (67).



ورغم انتصاره، ظل كولن في آخر المراكز (18)، إلا أنه رفع رصيده إلى 12 نقطة، ليقلص الفارق بينه وهامبورج، السابع عشر وقبل الأخير، إلى 3 نقاط فقط، ليصبح بينه ومنطقة الأمان 8 نقاط.