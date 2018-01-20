قالت مؤسسات صحية عراقية, يوم السبت، أن نحو ألفي حالة اختناق سجلت خلال الساعات الماضية جراء عاصفة ترابية شديدة تجتاح وسط وجنوبي البلاد .



ونقلت وكالة (الأناضول) التركية, عن مصدر طبي في دائرة صحة بغداد طلب عدم ذكر اسمه قوله أن "أكثر من ألف حالة اختناق دخلت إلى مستشفيات العاصمة خلال الساعات الماضية، جراء العاصفة الغبارية ".



وأضاف أن "نحو 80 في المئة من المصابين غادروا المستشفيات بعد تلقيهم العلاج الخاص بالأمراض التنفسية، ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة ".



وفي محافظة النجف جنوبي البلاد، أعلنت مديرية صحة المحافظة عن تسجيل 500 حالة إصابة بالاختناق جراء العاصفة.



وقالت المديرية في بيان، أن "مستشفيات النجف استقبلت نحو 500 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية، والبعض تم إدخالهم ردهات الطوارئ، وقد غادروا المستشفيات بعد تلقي العلاج اللازم ".



وأعلنت مديرية الصحة في محافظة ميسان جنوبي البلاد، في بيان عن تسجيل 384 حالة إصابة بالاختناق جراء العاصفة ,مشيرة إلى أن "384 حالة إصابة بالاختناق سجلت في 8 مستشفيات بالإضافة إلى دخول آخرين إلى المراكز الصحية"، مبينة أن "جميع الحالات خضعت للعلاج من قبل الفرق الطبية ".



أما في محافظة ديالى شرقي البلاد، أعلنت مديرية صحة المحافظة تسجيل 94 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت العراق في اليومين الأخيرين .



من جهته, قال فارس العزاوي المتحدث باسم المديرية أن "جميع المستشفيات في محافظة ديالى سجلت دخول 94 حالة إصابة بالاختناق بسبب العاصفة الغبارية، وقد تم إجراء اللازم من قبل الفرق الطبية، ولم تسجل أي حالة وفاة".

وكانت عدة محافظات عراقية تعرضت في تشرين الأول عام 2017 إلى عاصفة غبارية أدت لوقوع مئات حالات الاختناق بين السكان وتقليل مدى الرؤية.

يشار إلى أن العراق تشهد منذ نحو 10 سنوات عواصف غبارية بشكل متكرر وغالبا ما تستمر لعدة أيام وتسببت بحالات وفيات خصوصا في المناطق الصحراوية التي لا تتوفر فيها مراكز صحية أو مستشفيات قريبة.

سيريانيوز