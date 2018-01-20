قاد الأرجنتيني سيرخيو أغويرو "هاتريك" فريقه مانشستر سيتي إلى الفوز على نيوكاسل 3-1 وإعادة الفارق مع غريمه مانشستر يونايتد الثاني إلى 12 نقطة في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي.

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ورفع مانشستر سيتي رصيده في الصدارة إلى 65 نقطة، مقابل 53 ليونايتد.



وجاءت أهداف أغويرو في الدقائق 34 و(63 من ركلة جزاء) و83، والهدف الثالث جاء بعد مجهود فردي رائع للألماني لوروا سانيه الذي راوغ أكثر من لاعب واخترق المنطقة قبل أن يمرر الكرة إلى الأرجنتيني.



وكان هدف نيوكاسل عبر جاكوب ميرفي في الدقيقة 67.



واستعاد سيتي بإشراف مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا بالتالي نغمة الفوز بعد سقوطه للمرة الأولى هذا الموسم في المرحلة الماضية أمام ليفربول 3-4 في مباراة مثيرة.