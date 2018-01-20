أخفق أتلتيكو مدريد الثاني في الحفاظ على تقدمه على جيرونا وخرج متعادلاً 1-1 في المرحلة العشرين من الدوري الإسباني، وهو ما سيمثل فرصة للمتصدر برشلونة لتعميق الهوة عندما يحل ضيفاً على ريال بيتيس.

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ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 43 نقطة، بفارق 8 نقاط خلف برشلونة الذي يحل ضيفاً على ريال بيتيس الأحد، علماً بأنه كان متقدماً حتى الدقيقة 73.



وافتتح غريزمان التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 34، غير متأثر بالتقارير الصحفية التي زعمت اتفاقه مع برشلونة على الانتقال إلى صفوفه الصيف المقبل، وأدرك جيرونا، الصاعد من الدرجة الثانية، التعادل في الدقيقة 73 عبر كريستيان بورتو.



ولقي فالنسيا الثالث خسارة مفاجئة أمام مضيفه لاس بالماس 1-2.



سجّل للفائز جوناثان فييرا (20) والأرجنتيني جوناثان كاييري (53 من ركلة جزاء)، وللخاسر سانتياغو مينا (5).



وأكمل فالنسيا المباراة منذ الدقيقة 52 بعشرة لاعبين بعد طرد البرازيلي غابريال باوليستا لنيله إنذارين، ثم لحقه زميله البرتغالي روبن فيزو قبل النهاية بثلاث دقائق.



وتجمّد رصيد فالنسيا عند 40 نقطة في المركز الثالث، وتخلى لاس بالماس عن المركز الأخير ليتقدم مركزاً واحداً بعد أن رفع رصيده إلى 14 نقطة، تاركاً القاع لملقا الذي يلتقي أيبار الإثنين في ختام المرحلة.



من جانبه، عاد إشبيلية إلى سكة الانتصارات التي حاد عنها لخمس مباريات متتالية، وذلك بفوزه الكبير على مضيفه الكاتالوني إسبانيول 3-صفر.



ورفع إشبيلية الذي يتواجه مع مانشستر يونايتد الإنكليزي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (21 شباط ذهاباً و13 آذار إياباً)، رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد إسبانيول عند 24 في النصف السفلي من الترتيب بعد تعرضه للهزيمة الثامنة حتى الآن.



ويلتقي الأحد ألافيس مع ليغانيس، وريال سوسييداد مع سلتا فيغو. وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء أيبار مع ملقا.