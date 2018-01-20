لقي, يوم السبت, شخص حتفه وأصيب آخرون جراء سقوط عدد من قذائف الهاون على عش الورور في دمشق.

وأفادت مصادر موالية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي, أن خمسة قذائف هاون سقطت على منطقة عش الورور في دمشق ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين بينهم إمرأة ووقوع خسائر مادية في ممتلكات الأهالي.

وأفادت المصادر أنه "تم إسعاف الجرحى إلى مستشفى تشرين العسكري لتلقي العلاج الطبي اللازم".

ونشرت المصادر صوراً تعرض من خلالها الخسائر المادية التي سبّبتها القذيفة المتفجرة عند سقوطها على سطح أحد المنازل في عش الورور .

وأصيب ثلاثة أشخاص بجروح, في وقت سابق من يوم السبت, إثر سقوط قذائف هاون على مخيم الوافدين السكني وسجن دمشق المركزي في منطقة عدرا بريف دمشق.

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .