بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون السبت في اتصال هاتفي تكثيف الجهود لحل الازمة السورية والوضع شمال سورية, بعد انطلاق عملية عسكرية تركية ضد وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين.

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وقالت وزارة الخارجية الروسية في صفحتها على فيسبوك إن "لافروف و تيلرسون بحثا هاتفيا يوم السبت اتخاذ خطوات لضمان الاستقرار في شمال سوريا".

وأعلنت تركيا في وقت سابق اليوم أنه تم إطلاق عملية "غصن الزيتون" العسكرية "واضعة نصب عينيها احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها ووحدتها السياسية وسيجري الالتزام بهذه المبادئ طوال مدة العملية", موضحةً أن العملية لا تستهدف "أشقاءنا التركمان والأكراد والعرب في المنطقة، وإنما موجهة ضد المنظمات الإرهابية".

وتابعت الوزارة أن الوزيرين بحثا أيضا تكثيف الجهود من أجل حل سلمي للأزمة السورية بدعم من الأمم المتحدة.

وتاتي هذه المكالمة قبل ايام من انعقاد لقاء فيينا في 25 و26 الجاري حيث وجهت دعوات للمعارضة والنظام لعقد محادثات, ومؤتمر سوتشي المقرر نهاية الجاري.