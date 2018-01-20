نفت الخارجية السورية السبت ما اسمته ادعاءات النظام التركي بإبلاغ الحكومة السورية بالعملية العسكرية في عفرين

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وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا إن “الجمهورية العربية السورية تدين بشدة العدوان التركي الغاشم على مدينة عفرين التي هي جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية” مؤكدة أن هذا العدوان يمثل الخطوة الأحدث في الاعتداءات التركية على السيادة السورية.

وأضاف المصدر أن “سورية تنفي جملة وتفصيلا ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بهذه العملية العسكرية التي هي جزء من مسلسل الأكاذيب التي اعتدنا عليها من النظام التركي”.

أعلنت الخارجية التركية, في وقت سابق السبت, أنها أبلغت النظام السوري بإطلاق عملية "غصن الزيتون" في عفرين شمالي غرب سوريا.

واختتم المصدر تصريحه بالقول إن “سورية تطالب المجتمع الدولي بإدانة هذا العدوان التركي واتخاذ الإجراءات الواجبة لوقفه فورا”.

وكان مصدر في الحكومة التركية أشار إلى أن أنقرة أبلغت سفراء روسيا والولايات المتحدة وإيران بريطانيا والصين وفرنسا بآخر مستجدات العملية العسكرية في عفرين.

وأعلنت تركيا أنه تم إطلاق عملية "غصن الزيتون" العسكرية "واضعة نصب عينيها احترام وحدة أراضي سوريا وسيادتها ووحدتها السياسية وسيجري الالتزام بهذه المبادئ طوال مدة العملية", موضحةً أن العملية لا تستهدف "أشقاءنا التركمان والأكراد والعرب في المنطقة، وإنما موجهة ضد المنظمات الإرهابية".

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا .

ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

وسبق, أن أعلنت السلطات السورية عن رفضها التواجد التركي في ادلب, وطالبت بخروج القوات التركية من الأراضي السورية "فورا ومن دون أي شروط" , واصفة التوغل التركي بأنه "عدوان ".