وحدات الحماية الكردية: الغارات التركية أصابت عددا من الأشخاص ولكن لم يتضح بعد عدد الضحايا

قال رئيس وزراء تركيا بن علي يلدريم، السبت، إن قوات برية تركية ستنفذ "الأنشطة الضرورية" في منطقة عفرين يوم الأحد اعتمادا على التطورات في المنطقة.

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وأضاف يلدريم متحدثا للصحفيين بعد ساعات من شن الجيش التركي عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية أن "الطائرات الحربية دمرت تقريبا كل الأهداف التي حددتها بالمنطقة. بحسب ما نقلته رويترز.

من جهته, قال المتحدث باسم وحدات حماية الشعب في عفرين، روجهات روج، لـ"رويترز"، إن الغارات التركية أصابت عددا من الأشخاص ولكن لم يتضح بعد عدد الضحايا.

وقال روج إنه لا توجد حاليا اشتباكات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب "مناوشات فقط على حافة منطقة عفرين".

وكانت مقاتلات حربية تركية قصفت في وقت سابق، نقطة مراقبة لتنظيم "ب ي د/ بي كا كا" في مدينة عفرين ، فيما نقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول تركي كبير، إن مقاتلات تركية قصفت أهدافا تابعة لوحدات حماية الشعب وحزب الاتحاد الديمقراطي في عفرين بسوريا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا .

ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

وسبق, أن أعلنت السلطات السورية عن رفضها التواجد التركي في ادلب, وطالبت بخروج القوات التركية من الأراضي السورية "فورا ومن دون أي شروط" , واصفة التوغل التركي بأنه "عدوان ".