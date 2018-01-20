وصل الجيش النظامي يوم السبت الى مطار ابو الضهور العسكري بعد إحكامه السيطرة على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية, منها الجعكية وحميدية شداد والحميدية.

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وقالت وكالة سانا ان "وحدات الجيش المتقدمة من ريف حلب الجنوبي والجنوبي الشرقي تابعت عملياتها خلال الساعات الماضية وتمكنت من الوصول إلى مطار أبو الضهور وذلك بعد استعادتها السيطرة على قرى الجعكية وحميدية شداد والحميدية".

واشارت سانا إلى أن "وحدات الهندسة في الجيش تقوم بعمليات تمشيط وتفكيك للعبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها إرهابيو “جبهة النصرة” على أطراف المطار قبيل فرارهم تحت ضربات الجيش والقوى الحليفة ومقتل وإصابة عدد منهم.

وكانت وحدات الجيش استعادت السيطرة أيضا على قرى المزيونة والعلية وأم وادي بالريف الجنوبي بعد تدمير تجمعات إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به كما استعادت السيطرة على قرية ام تينة الواقعة شمال غرب قرية قيطل بالريف الجنوبي لمدينة حلب.

وبعد سيطرة وحدات من الجيش النظامي والقوات الحليفة على قرية أم تينة في ريف حلب الجنوبي والاقتراب من التقاء الوحدات العسكرية عند محور قرية أم جورة بالقرب من مطار أبو الضهور العسكري أصبح الإرهابيون محاصرين في جيب يمتد من جنوب شرق خناصر في ريف حلب إلى غرب سنجار في ريف إدلب وصولا لشمال السعن بريف حماة.

من جانبها قالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان مقاتلات روسية شنّت عشرات الغارات الجوية صباح السبت، على قرية أبو الضهور ومطارها العسكري بريف إدلب الشرقي.

وأضافت المصادر المعارضة ان الغارات شملت ايضا قرى وبلدات البرسة وقطرة وغروان والخربة وأبو مكي وتل كرسيان جنوب شرق إدلب ، دون تسجيل اصابات.

وأكدت مصادر المعارضة ان الجيش النظامي وحلفائه شنوا هجوماً جديداً على مطار أبو الضهور العسكرية من محوري تل الضمان وتلة أبو رويل في جنوب حلب.

وتشن القوات النظامية هجوما عسكريا متزامنا من ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، بغية التوغّل في ريف إدلب للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي.