قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم السبت، أن عملية بلاده العسكرية ضد القوات الكردية في عفرين بدأت فعلياً على الأرض، وستشمل منبج أيضاً.

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ونقلت وكالة (الأناضول) عن أردوغان قوله خلال كملة ألقاها في مؤتمر لحزبه "العدالة والتنمية" في ولاية كوتاهية، وسط البلاد، تأكيده ان "العملية ستشمل مدينة منبج السورية أيضا، في وقت لاحق".

وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أعلن يوم الجمعة، بدء عملية عسكرية في عفرين بقصف عبر الحدود، مؤكدا ان القوات لم تعبر الحدود.

وأضاف أردوغان، إن "طالما لم يتم حتى الآن الوفاء بالوعود التي قطعت لنا بشأن منبج، فلا أحد يستطيع إبلاغنا بما ينبغي لنا فعله بهذا الخصوص".

وكانت واشنطن وعدت تركيا بانسحاب القوات الكردية إلى شرق الفرات، في وقت تقدم فيه واشنطن الدعم للمقاتلين الاكراد في معارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".

كما أكد اردوغان أن "تركيا لا تتبنى أدنى توجه سلبي إزاء وحدة الأراضي السورية، ومستقبلها المستقل والمزدهر، والمطالب الديمقراطية لشعبها."

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا ,ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

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