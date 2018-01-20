أصيب 120 شخصاً بنوع من الاختناق، جراء العاصفة الغبارية التي ضربت مدينة القامشلي ومحيطها في محافظة الحسكة.

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ونقلت وكالة (سانا) الرسمية، عن مدير عام الهيئة الدكتور عمر العاكوب للهيئة العامة للمشفى الوطني القامشلي قوله ان "الحالات الإسعافية التي وصلت إلى المشفى مساء الخميس وصباح الجمعة، قدرت بـ 120 حالة، شملت نوبات الربو وضيق التنفس حيث تم تقديم الأدوية والعلاج اللازم لجميع هذه الحالات وغادر أغلبهم المشفى".

وبين العاكوب أنه "سجلت إصابة واحدة في مدينة الحسكة وصلت إلى المركز الإسعافي وقدم لها العلاج اللازم."





وتجاوزت شدة الرياح في المنطقة الشمالية الشرقية مساء الخميس، 85 كيلومترا بالساعة أدت إلى إثارة الغبار في المناطق المفتوحة والصحراوية، وفقاً للأرصاد الجوية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تضعف الفعالية الجوية التي تؤثر في سوريا نتيجة المنخفض الجوي اعتبارا من ساعات ليل الجمعة، حيث يميل الجو للاستقرار ويكون باردا.

وأدت الأحوال الجوية والرياح القوية يوم الجمعة، الى إلحاق أضرار في المزروعات والمنازل وشبكات الكهرباء في عدد من المحافظات إلى جانب توقف حركة الملاحة البحرية في موانئ.

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