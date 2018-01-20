قصفت القوات التركية نقاط القوات الكردية في عفرين شمال سوريا، الأمر الذي قالت أنه رد على نيران أطلقها مسلحو الأخير باتجاه تركيا.

وقالت رئاسة الأركان التركية، في بيان، أن قواتها المسلحة ردت على نيران أطلقها مسلحو "ب ي د / بي كا كا"، يومي السبت والجمعة ، من "عفرين"، في ريف محافظة حلب.

وأوضحت الأركان التركية أن "القوات استهدف تحصينات وملاجئ يستخدمها منتسبو التنظيم ، في إطار حق الدفاع عن النفس".

وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أعلن يوم الجمعة، بدء عملية عسكرية في عفرين بقصف عبر الحدود، مؤكدا ان القوات لم تعبر الحدود.

وكانت تركيا قصفت في الأيام القليلة الماضية, مواقع خاضعة لسيطرة "وحدات حماية الشعب" الكردية في مدينة عفرين, تلا ذلك إرسال تركيا تعزيزات عسكرية إضافية إلى ولاية هاتاي المحاذية لمحافظة ادلب.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حذّر مؤخراً من عملية عسكرية تركية وشيكة تستهدف عفرين، التي يشكل المقاتلون الأكراد فيها تهديدا لأمن تركيا.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا ,ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.