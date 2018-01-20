أفادت وكالة (سبوتنيك) نقلاً عن مصادر، يوم السبت، ان شخصين أصيباً بجروح بالغة اثر قصف تركي على عفرين بريف حلب.

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ونقلت الوكالة عن مصادر كردية لم تسمها القول ان "شخصين أصيبا في حصيلة أولية للقصف المتواصل للجيش التركي على قرى عفرين بريف حلب".

وأوضح المصدر، أن "الجيش التركي يقصف انطلاقا من هاتاي وقوات تابعة له تقصف من مدينة إعزاز المجاورة لعفرين، فيما تقوم دباباته في قرية بلبل بقصف مستمر لبلدة دكمنداداش التابعة لعفرين".

وأشار المصدر إلى أنه "من الصعب تقييم الأضرار والخسائر حاليا نتيجة القصف المستمر والكثيف لقرى وبلدات عفرين."

وكان الجيش التركي أعلن في وقت سابق من يوم السبت، انه قصف يوم السبت والجمعة مواقع لمقاتلين اكراد في عفرين، رداً على نيران أطلقها مسلحو تنظيم "ب ي د".

وكان وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أعلن يوم الجمعة، بدء عملية عسكرية في عفرين بقصف عبر الحدود، مؤكدا ان القوات لم تعبر الحدود.

وجاء التصعيد التركي بعد أن كشفت قوات التحالف الدولي لمحاربة "داعش" بقيادة واشنطن، أنها تعمل مع ما يسمى "قوات سوريا الديمقراطية" على تشكيل قوة حدودية شمالي سوريا ,ويشكل تنظيم "ب ي د / بي كا كا" العمود الفقري لـ "قوات سوريا الديمقراطية".

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين، و سبق أن أعلنت تركيا استعداها لشن عمليات عسكرية في المنطقة.

سيريانيوز