أصيب ثلاثة أشخاص بجروح, يوم السبت, إثر سقوط قذائف هاون على مخيم الوافدين السكني وسجن دمشق المركزي في منطقة عدرا بريف دمشق.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية, عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق ,قوله أن "3 أشخاص أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، جراء سقوط 4 قذائف هاون على مخيم الوافدين".

وكانت قذيفتين متفجرتين سقطتا يوم السبت 7 كانون الثاني الجاري على منازل الأهالي في مخيم الوافدين ما أدى إلى إصابة طفلين اثنين ووقوع خسائر مادية.

وأضاف المصدر في قيادة الشرطة أن 3 قذائف هاون سقطت أمام مدخل مبنى سجن دمشق المركزي في منطقة عدرا أسفرت عن إلحاق أضرار مادية دون وقوع إصابات.

وتتعرض عدة مناطق بدمشق وريفها لسقوط قذائف أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية بالتزامن مع عمليات قصف واشتباكات بين الجيش النظامي و تنظيم "جبهة النصرة" والفصائل المرتبطة بها في حرستا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق .

سيريانيوز