قالت مصادر موالية، يوم السبت، إن وحدات في الجيش النظامي اقتحمت مطار أبو الضهور العسكري في ريف ادلب الجنوبي، عقب تقدم حققه النظامي على حساب فصائل مسلحة معارضة، تمكن خلاله من السيطرة على قرى وبلدات في ريف المحافظة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا

وقالت المصادر ان وحدات المشاة دخلت مطار أبو الضهور العسكري، حيث يواصل تقدمه مع القوات الحليفة داخل المطار.

وتمكن الجيش النظامي صباح السبت، من استعادة السيطرة على قرى أم تينة شمال غرب قطيل بريف حلب الجنوبي، وتل سلمو جنوبي رسم عابد البويطة الدبشية زفر الصغير زفر الكبير، وذلك بعد بعد مواجهات عنيفة مع "هيئة تحرير الشام" والفصائل المرتبطة بها .

وكانت قوات الجيش النظامي وحلفائه تمكّنت من تطويق المسلحين في جيب تبلغ مساحته أكثر من 1200 كم2، كما اقترب الجيش وحلفاؤه في من الالتقاء عند محور قرية "أم جورة" قرب مطار أبو الضهور.

يشار إلى أن الجيب تسيطر على أكثر من ثلثيه ""هيئة تحرير الشام" والفصائل المرتبطة بها والقسم المتبقي يخضع لسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

ومن جانبها قالت مصادر معارضة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ان مقاتلات روسية شنّت عشرات الغارات الجوية صباح السبت، على قرية أبو الضهور ومطارها العسكري بريف إدلب الشرقي.

وأضافت المصادر المعارضة ان الغارات شملت ايضا قرى وبلدات البرسة وقطرة وغروان والخربة وأبو مكي وتل كرسيان جنوب شرق إدلب ، دون تسجيل اصابات.

وأكدت مصادر المعارضة ان الجيش النظامي وحلفائه شنوا هجوماً جديداً على مطار أبو الضهور العسكرية من محوري تل الضمان وتلة أبو رويل في جنوب حلب.

وتشن القوات النظامية هجوما عسكريا متزامنا من ثلاثة محاور في ريف حماة الشرقي وإدلب الجنوبي وحلب الجنوبي، بغية التوغّل في ريف إدلب للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري الاستراتيجي.

سيريانيوز