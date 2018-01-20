بلغ الاسباني رافايل نادال المصنف اول الدور الرابع من بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى، بفوزه السهل على البوسني دامير دجومهور الثامن والعشرين 6-1 و6-3 و6-1 في ملبورن.

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ويلتقي نادال، وصيف بطل العام الماضي وحامل اللقب في 2009، في الدور المقبل مع الارجنتيني دييغو شفارتسمان الرابع والعشرين والفائز على الاوكراني الكسندر دولغوبولوف 6-7 (1-7) و6-2 و6-3 و6-3.



وكان نادال الذي يحتاج لبلوغ ربع النهائي ليبقى على رأس صدارة التصنيف العالمي، قاسيا على البوسني فكسر ارساله سبع مرات في المباراة.



وكان نادال (31 عاما) تعرض لاصابة في الركبة أبعدته عن بطولة الماسترز الختامية للموسم الماضي في تشرين الثاني/نوفمبر، بعدما كان قد ضمن إنهاء العام في صدارة تصنيف المحترفين للمرة الأولى منذ 2014.



ومنذ غيابه، لم يشارك "الماتادور" سوى في دورة كويونغ الاستعراضية الاسترالية الأسبوع الماضي، وغاب عن دورة بريزبين التي تعد بمثابة تحضير لبطولة استراليا.



ويشارك نادال في ملبورن للمرة الأولى في مسيرته من دون خوض أي دورة رسمية قبلها، علما انه يسعى الى لقبه الـ 17 في البطولات الكبرى.



كما تأهل الكرواتي مارين سيليتش السادس بفوزه على الاميركي راين هاريسون 7-6 (7-4) و6-3 و7-6 (7-4).



وتغلب الإيطالي اندرياس سيبي على الكرواتي ايفو كارلوفيتش (38 عاما) في مباراة من خمس مجموعات ليصعد إلى الدور السادس عشر. وجاءت نتيجة المجموعات 6-3 و7-6 (7-4) و6-7 (3-7) و6-7 (5-7) و9-7 في مباراة استغرقت ثلاث ساعات و51 دقيقة.



ويلعب الإيطالي سيبي، 33 عاماً، في الدور القادم مع البريطاني كيلي ادموند الأحد.