انتزع مرسيليا مؤقتاً المركز الثاني في الدوري الفرنسي بفوزه على مضيفه كان 2-صفر في المرحلة الثانية والعشرين.

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وسجّل الهدفين ديميتري باييت من ركلة جزاء في الدقيقة 55، وفلوريان توفان في الدقيقة 74.



ورفع مرسيليا رصيده إلى 47 نقطة، متقدماً بفارق نقطتين أمام ليون الذي تراجع إلى المركز الثالث ويلتقي باريس سان جيرمان المتصدر (56 نقطة) الأحد في مباراة قمة.



ويقدّم الفريق المتوسطي، حامل الرقم القياسي بعدد مرات إحراز اللقب (10)، موسماً جيداً، إذ أنّ فوزه اليوم هو السادس في آخر 8 مباريات.



وتستكمل المرحلة السبت فيلتقي نانت مع بوردو، ومونبلييه مع تولوز، ورين مع أنجيه، وستراسبورغ مع ديجون، وتروا مع ليل وأميان مع غانغان.



ويلعب الأحد نيس مع سانت إتيان، وموناكو حامل اللقب مع ماتز.