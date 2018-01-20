غرام الذهب يرتفع ويسجل 17400 ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

سجل سعر الذهب، يوم السبت، ارتفاعاً بمقدار 200 ليرة عن آخر مستوى وصل له، وبلغ غرام الـ21 17400 ليرة.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب وصنع المجوهرات بدمشق سعر غرام الـ21 قيراط بـ17400 ليرة للمبيع، وبـ17300 ليرة للشراء. كما حددت الجمعية سعر غرام الـ18 قيراط بـ14915 ليرة للمبيع، و14815 ليرة للشراء. كان سعر الذهب سجل يوم الجمعة 17200 ليرة لغرام الـ21، 14743 ليرة لغرام الـ18 قيراط. سيريانيوز

2018-01-20 08:03:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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