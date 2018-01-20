أعلن المركز الروسي للمصالحة في حميميم، يوم السبت، إنه تمكن بالتعاون مع (الهلال الأحمر السوري) من إجلاء 10 أشخاص من مدينة دوما في ريف دمشق.

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ونلقت وكالة (انترفاكس) عن يوري يفتوشينكو رئيس المركز الروسي للمصالحة أن "عملية الإجلاء تمت ليلة الجمعة- السبت، وضمت المجموعة 3 أطفال أسعفوا إلى المستشفى".

وأضاف يفتوشينكو "نبذل قصارى الجهد لإجلاء كل المحتاجين للعلاج في الغوطة الشرقية ونقلهم إلى المستشفيات".

وجرى أول إجلاء للمدنيين عن الغوطة الشرقية في ريف دمشق، في الـ29 من كانون الأول 2017، وشملت 111 مدنيا، بناء على مفاوضات طويلة ومعقدة بين السلطات السورية والجماعات المسلحة المسيطرة على المنطقة.

وتدهور الوضع الإنساني والصحي في الغوطة جراء الحصار المفروض عليها نحو 5 سنوات والذي أدى إلى ندرة المواد الغذائية والطبية, في ظل ارتفاع غير مسبوق في العمليات العسكرية من قصف ومعارك, وسط مناشدات من قبل منظمات اممية ودولية وعدة دول بادخال المساعدات ومطالبات للنظام بفك الحصار واجلاء المرضى.

وسلطت منظمات أممية ودولية مؤخرا الضوء على الوضع الصحي و الإنساني المتدهور الذي يعاني منه المدنيين في منطقة الغوطة, مشيرة إلى أن المحاصرين بالمنطقة يأكلون من النفايات, فضلا عن وقوع كثير من حالات الإغماء بسبب الجوع, وارتفاع حاد في سوء التغذية بين الأطفال, فضلا عن حدوث وفيات, داعية جميع أطراف النزاع إلى تسهيل الإجلاء الطبي الفوري للمرضى والجرحى بطريقة آمنة.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

ومنطقة الغوطة الشرقية مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي.

سيريانيوز